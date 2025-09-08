Інтерфакс-Україна
Події
10:04 08.09.2025

У минулому навчальному році функціонувало 189 шкіл з класами для нацменшин

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що у 2024/2025 навчальному році в Україні функціонувало 189 шкіл з класами для навчання учнів національних меншин.

"У 2024/2025 навчальному році в Україні функціонувало 189 шкіл з класами для навчання учнів національних меншин. У них здобували освіту 31 613 учнів", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Зокрема, мовами нацменшин у 2024/2025 навчальному році навчалося: 16 448 – румунською, 13 683 – угорською, 921 – польською, 119 – словацькою, 66 – німецькою і 31 – болгарською.

