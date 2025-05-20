Кос: відкриття першого кластеру переговорів про вступ України в ЄС допоможе Угорщині вирішити питання нацменшин

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Європейський комісар з питань розширення Марта Кос вважає, що відкриття першого кластеру в переговорах України про вступ в Європейський союз допоможе Угорщині, яка блокує цей процес, розібратися з питанням національних меншин.

"Україна виконала свою домашню роботу, тому готова до відкриття першого кластера фундаментальних положень. І тепер Рада має всі елементи для прийняття рішення", - сказала вона журналістам у вівторок в Брюсселі, прибувши на засідання Ради ЄС з закордонних справ.

Кос повідомила, що минулого тижня Європейська комісія передала Європейській Раді ще два скринінги щодо другого та шостого кластерів для України та Молдови. "Якщо ми продовжуватимемо з такою ж швидкістю, як досі, ми зможемо провести всі скринінги до осені. І це також буде посланням для України: будьте сильними, продовжуйте боротися, продовжуйте захищатися, продовжуйте боротися з корупцією, і, звичайно, також дбайте про верховенство права. Тому дуже важливо, щоб ми також передали послання Україні", - деталізувала європейський комісар.

Торкаючись питання блокування відкриття переговорів Угорщиною через питання національних меншин, вона зазначила, що питання захисту меншин є фундаментальним та важливим для Європейського Союзу. "Це дуже важлива частина переговорів. Ось чому, на мою думку, було б дуже добре, якби ми могли відкрити перший кластер з фундаментального питання, що дасть Угорщині можливість отримати всі відповіді або вирішити проблеми, які вона має щодо своєї меншини в Україні", - пояснила Кос.

Єврокомісар наголосила, що безпека України та продовження процесу вступу для України в ЄС "також забезпечить у довгостроковій перспективі безпеку в Європі". "Я хочу чітко заявити, що йдеться не лише про безпеку України, а й про безпеку Європи, Європейського Союзу", - сказала вона.