Україна готова завершити роботу над формулюваннями прав нацменшин, які вимагає Угорщина, – Качка

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка за результатами зустрічі з міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петером Сіярто заявив, що Україна готова невідкладно завершити технічну роботу над законодавчими формулюваннями щодо прав національних меншин, які вимагає Угорщина.

"Напередодні нашої з Петером зустрічі Україна та Угорщина провели технічні консультації щодо законодавчих гарантій захисту прав національних меншин. У нас немає змістовних суперечок, головний предмет консультацій – це формулювання в законодавстві, тобто технічна робота. Ми готові завершити цю роботу невідкладно", - написав Качка в мережі Facebook.

Також, за його словами, сторони обговорили європейську інтеграцію України і відкриття переговорних кластерів.

"Нещодавній Євробарометр засвідчив, що в Угорщині одна з найменших (але не найменша) підтримка вступу України в ЄС (30%). Чи це є перепоною для перегорів про вступ? Очевидно, що ні! Саме в процесі переговорів вирішуються всі питання, які викликають скепсис і прогрес у їх вирішенні перетвориться на остаточне "так" чи "ні" для вступ в ЄС. Це значить, що нам потрібно відкрити всі переговорні кластери і продовжувати дискусію з угорським суспільством", - написав Качка.

Він наголосив, що переговори про вступ не можна відкладати, оскільки вони потрібні Угорщині не менше, ніж Україні.

"Нарешті – питання енергетики. Безумовно не обійшлося без "Дружби", але більш важливе питання – як позбутися енергетичної залежності від Росії. Звучить як парадокс – але через двосторонню співпрацю. Ми пропонуємо конкретні проекти у цій сфері", - розповів віцепрем'єр.

Водночас сам Сіярто зазначив, що проблема полягає в тому, що "з 2015 року угорську громаду на Закарпатті систематично позбавляють права користуватися рідною мовою".

"Ми виклали 11 чітких пунктів, які зводяться до однієї вимоги: Україна повинна повернути всі права, які існували до 2015 року. Якщо антикорупційні закони можна було скасувати під тиском ЄС, їх можна скасувати і в цьому випадку", - написав він в мережі X.

Також Сіярто зазначив, що закликав Україну припинити атаки на нафтопровід "Дружба", який постачає нафту до Угорщини.

"Угорський народ прийняв чітке рішення: членство України в ЄС суперечить економічним та безпековим інтересам Угорщини. Стратегічне партнерство між ЄС та Україною є більш реалістичним. Членство принесе неприйнятні ризики, зокрема небезпеку втягування ЄС у війну", - додав він.

В свою чергу, відповідаючи на це повідомлення, Качка подякував Сіярто за зустріч і відвертий діалог.