Інтерфакс-Україна
Події
10:28 12.09.2025

Україна готова завершити роботу над формулюваннями прав нацменшин, які вимагає Угорщина, – Качка

2 хв читати
Україна готова завершити роботу над формулюваннями прав нацменшин, які вимагає Угорщина, – Качка
Фото: https://pbs.twimg.com/

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка за результатами зустрічі з міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петером Сіярто заявив, що Україна готова невідкладно завершити технічну роботу над законодавчими формулюваннями щодо прав національних меншин, які вимагає Угорщина.

"Напередодні нашої з Петером зустрічі Україна та Угорщина провели технічні консультації щодо законодавчих гарантій захисту прав національних меншин. У нас немає змістовних суперечок, головний предмет консультацій – це формулювання в законодавстві, тобто технічна робота. Ми готові завершити цю роботу невідкладно", - написав Качка в мережі Facebook.

Також, за його словами, сторони обговорили європейську інтеграцію України і відкриття переговорних кластерів.

"Нещодавній Євробарометр засвідчив, що в Угорщині одна з найменших (але не найменша) підтримка вступу України в ЄС (30%). Чи це є перепоною для перегорів про вступ? Очевидно, що ні! Саме в процесі переговорів вирішуються всі питання, які викликають скепсис і прогрес у їх вирішенні перетвориться на остаточне "так" чи "ні" для вступ в ЄС. Це значить, що нам потрібно відкрити всі переговорні кластери і продовжувати дискусію з угорським суспільством", - написав Качка.

Він наголосив, що переговори про вступ не можна відкладати, оскільки вони потрібні Угорщині не менше, ніж Україні.

"Нарешті – питання енергетики. Безумовно не обійшлося без "Дружби", але більш важливе питання – як позбутися енергетичної залежності від Росії. Звучить як парадокс – але через двосторонню співпрацю. Ми пропонуємо конкретні проекти у цій сфері", - розповів віцепрем'єр. 

Водночас сам Сіярто зазначив, що проблема полягає в тому, що "з 2015 року угорську громаду на Закарпатті систематично позбавляють права користуватися рідною мовою". 

"Ми виклали 11 чітких пунктів, які зводяться до однієї вимоги: Україна повинна повернути всі права, які існували до 2015 року. Якщо антикорупційні закони можна було скасувати під тиском ЄС, їх можна скасувати і в цьому випадку", - написав він в мережі X.

Також Сіярто зазначив, що закликав Україну припинити атаки на нафтопровід "Дружба", який постачає нафту до Угорщини.

"Угорський народ прийняв чітке рішення: членство України в ЄС суперечить економічним та безпековим інтересам Угорщини. Стратегічне партнерство між ЄС та Україною є більш реалістичним. Членство принесе неприйнятні ризики, зокрема небезпеку втягування ЄС у війну", - додав він.

В свою чергу, відповідаючи на це повідомлення, Качка подякував Сіярто за зустріч і відвертий діалог.

Теги: #угорщина #нацменшини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:46 11.09.2025
Сіярто звинуватив Київ у погіршенні відносин між Україною та Угорщиною

Сіярто звинуватив Київ у погіршенні відносин між Україною та Угорщиною

15:07 11.09.2025
В України і Угорщини є рішення з усіх 11 пунктів щодо прав нацменшин - Качка

В України і Угорщини є рішення з усіх 11 пунктів щодо прав нацменшин - Качка

20:29 09.09.2025
Консультації щодо прав угорської національної меншини пройдуть у середу - Сибіга провів розмову з Сіярто

Консультації щодо прав угорської національної меншини пройдуть у середу - Сибіга провів розмову з Сіярто

19:29 09.09.2025
Анонсована Сіярто зустріч з Сибігою не відбудеться, до Будапешту вирушить міністр євроінтеграції Качка

Анонсована Сіярто зустріч з Сибігою не відбудеться, до Будапешту вирушить міністр євроінтеграції Качка

16:03 08.09.2025
Сіярто: Трамп не надсилав повідомлень, що Угорщина повинна припинити купувати російську нафту

Сіярто: Трамп не надсилав повідомлень, що Угорщина повинна припинити купувати російську нафту

10:04 08.09.2025
У минулому навчальному році функціонувало 189 шкіл з класами для нацменшин

У минулому навчальному році функціонувало 189 шкіл з класами для нацменшин

13:57 05.09.2025
Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

13:32 05.09.2025
Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

17:44 01.09.2025
Угорщина та Сербія прискорять будівництво нафтопроводу між обома країнами - Сіярто

Угорщина та Сербія прискорять будівництво нафтопроводу між обома країнами - Сіярто

19:12 28.08.2025
Угорському послу вручено ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні - Сибіга

Угорському послу вручено ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

ОСТАННЄ

Нова глава МЗС Великої Британії прямує до Києва, оголосить про нову допомогу на $193 млн

Сибіга обговорить із Сікорським питання спільної безпеки

Детектив НАБУ перевищив швидкість і вискочив на зустрічну смугу, що спричинило ДТП, - джерела

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 2 загиблих

Свириденко: Будемо створювати більше інструментів долучення молоді до держуправління

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сили оборони збили 33 ворожі БпЛА із 40, влучання зафіксовані на 3 локаціях

Принц Гаррі прибув до Києва, щоб підтримати поранених військових, - ЗМІ

Глава МЗС Польщі прибув в Україну

Росія використовує історію в інтересах чинного уряду - Стубб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА