В України і Угорщини є рішення з усіх 11 пунктів щодо прав нацменшин - Качка

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка обговорив з міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петером Сіярто права національних меншин.

"Дякую, Петер Сіярто за відвертий та конструктивний дух нашої першої особистої зустрічі. Підсумували вчорашні двосторонні консультації щодо прав національних меншин. Уточнили, що у нас немає питань по суті та є рішення з усіх 11 пунктів, порушених Угорщиною", - написав Качка в мережі X.

Він наголосив, що Україна зацікавлена в більш всебічному діалозі з Угорщиною щодо політики національних меншин.

"Також ми обговорили співпрацю в енергетиці – як забезпечити стабільність та диверсифікацію поставок нафти та газу, і як разом ми можемо скоротити та ліквідувати постачання російського газу та нафти до ЄС", - написав віцепрем'єр.

За його словами, політичні дебати щодо майбутнього ЄС не є перешкодою для переговорів щодо всіх кластерів законодавства ЄС.

"Існують прагматичні рішення, які можуть забезпечити повагу до позиції всіх держав-членів ЄС. Дійсно змістовна та прагматична розмова, спрямована на майбутню співпрацю! Ми розробили порядок денний нашого діалогу, зокрема, на найвищому рівні", - додав Качка.