Кабмін заборонив використання бюджетних коштів на утримання громадських об'єднань нацменшин та корінних народів

Кабінет міністрів України заборонив використання бюджетних коштів на фінансування утримання громадських об'єднань національних меншин та корінних народів України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, внесено зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реалізації прав і свобод національних меншин (спільнот) та корінних народів України.

Серед іншого, передбачено нові напрями використання Державною службою України з етнополітики та свободи совісті бюджетних коштів: на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням національних меншин (спільнот) та корінних народів України на конкурсних засадах для виконання програм (проєктів, заходів); на виплату премії Кабінету міністрів за особливий внесок у забезпечення розвитку кримськотатарської мови.

Водночас, визначено нові напрями, на які не допускається використання бюджетних коштів: виконання програм (проєктів, заходів), метою яких є отримання прибутку; утримання громадських об'єднань національних меншин (спільнот) та корінних народів України.