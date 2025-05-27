Уряд спрямував 195 млн грн з фонду внесків на регулювання у сфері енергетики на потреби оборони

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок ухвалив рішення про спрямування 195 млн грн залишків бюджетних коштів від внесків на регулювання у сфері енергетики на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) та Головного управління Національної Гвардії МВС України.

"Оборонні підрозділи України сьогодні виконують важливі завдання на всіх напрямках фронту. Міністерство енергетики спільно із НКРЕКП звернулися до Уряду з ініціативою спрямувати 195 млн грн для підсилення боєздатності українських захисників", – повідомило Міненерго з посиланням на свого очільника Германа Галущенка в Телеграм-каналі.

У відомстві пояснили, що йдеться про залишки коштів, джерелом яких були надходження спеціального фонду держбюджету від внесків на регулювання, які сплачують суб’єкти господарювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Згідно з відповідним розпорядженням уряду, кошти розподілять між ГУР та Нацгвардією на здійснення заходів у сфері оборони, зокрема закупівлю бронетехніки та БПЛА.

Як повідомлялося, ставка внеску на регулювання на січень-березень 2025 року встановлена на рівні 0,054%. Її розмір на перший квартал визначено як відношення ¼ планового обсягу потреби у фінансуванні НКРЕКП на цей рік до суми чистого доходу платників внеску в третьому кварталі торік.

Загальна сума чистого доходу платників цього внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється комісією, за третій квартал 2024 року становила 403,573 млрд грн, а ¼ планового обсягу потреби у фінансуванні НКРЕКП на 2025 рік - 218,961 млн грн.