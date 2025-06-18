Інтерфакс-Україна
Події
15:23 18.06.2025

СБУ: Посадовці Одеської міськради та місцеві підприємці привласнили понад 2 млн грн, виділених на поховання воїнів ЗСУ

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СБУ: Посадовці Одеської міськради та місцеві підприємці привласнили понад 2 млн грн, виділених на поховання воїнів ЗСУ
Фото: https://t.me/SBUkr/

Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили в Одесі схему розкрадання бюджетних коштів, які призначалися для поховання загиблих захисників України.

Як зазначає СБУ, учасники оборудки привласнювали майже 50% грошей, які виділялися на те, щоб для родичів українських воїнів їхнє поховання було безкоштовним.

"Як встановило розслідування, до схеми причетні посадовці Одеської міської ради та місцеві підприємці. Злочинний механізм полягав у тому, що учасники оборудки укладали договори за завищеними цінами, а отриману "різницю" розподіляли між собою", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в середу.

Відповідно до висновків незалежних експертиз ділки привласнили понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.

Правоохоронці повідомили організаторам та учасникам схеми про підозру за ч⁠ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного або надзвичайного стану в особливо великих розмірах або організованою групою).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Теги: #бюджетні_кошти #одеса #сбу #розкрадання

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