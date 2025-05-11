Консультації щодо нацменшин між Україною та Угорщиною перенесено за ініціативи угорської сторони

Угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією щодо нацмешин. Зустріч мала стати початком регулярних переговорів.

Раніше в Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня. Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.

Віцепрем'єрка з євроінтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина відреагувала на перенесення Угорщиною консультацій щодо нацменшин.

"Вважаю, що діалог має бути продовжений", - цитує Стефанішину телеграм-канал Міністерства юстиції.