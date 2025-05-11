Інтерфакс-Україна
Події
08:21 11.05.2025

Консультації щодо нацменшин між Україною та Угорщиною перенесено за ініціативи угорської сторони

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Консультації щодо нацменшин між Україною та Угорщиною перенесено за ініціативи угорської сторони

Угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією щодо нацмешин. Зустріч мала стати початком регулярних переговорів.

Раніше в Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня. Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.

Віцепрем'єрка з євроінтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина відреагувала на перенесення Угорщиною консультацій щодо нацменшин.

"Вважаю, що діалог має бути продовжений", - цитує Стефанішину телеграм-канал Міністерства юстиції.

 

Теги: #угорщина #нацменшини #відтермінування #консультації

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