Події

11:44 11.09.2022

Стефанчук розраховує, що наприкінці 2022 року Україна буде готова до переговорів щодо повноцінного членства в ЄС

1 хв читати
Стефанчук розраховує, що наприкінці 2022 року Україна буде готова до переговорів щодо повноцінного членства в ЄС

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що наприкінці поточного року Україна буде готова до початку переговорного процесу щодо повноцінного членства у Європейському Союзі.

"Я дуже сподіваюся, що буквально до кінця осені і парламент, і всі наші суб'єкти євроінтеграційного процесу виконають покладені на них зобов'язання. І я гадаю, я дуже сподіваюся, що наприкінці року Україна буде готова до початку переговорного процесу про повноцінне членство в Європейському Союзі. Далі, безумовно, це буде, скажімо так, ще великий шлях, але це вже буде кінцева відправна точка, де ми бачимо успішний фініш завершення євроінтеграції в Україні", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

Спікер наголосив, що на сьогодні український парламент перебуває на стадії виконання практично всіх вимог, які Європейська комісія висунула перед Україною для збереження статусу кандидата в члени та можливості розпочати переговори про повноцінне членство у Євросоюзі.

"Усі необхідні законопроєкти розроблено: деякі ухвалені у першому читанні, деякі - в цілому", - зазначив Стефанчук.

Теги: #єс #стефанчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 11.09.2022
Стефанчук наступного тижня братиме участь у зустрічі спікерів G7

Стефанчук наступного тижня братиме участь у зустрічі спікерів G7

19:39 10.09.2022
Блінкен розповів фон дер Ляєн про свій візит до Києва

Блінкен розповів фон дер Ляєн про свій візит до Києва

19:23 09.09.2022
Міністри ЄС погодили виділення Україні додаткових 5 млрд євро допомоги

Міністри ЄС погодили виділення Україні додаткових 5 млрд євро допомоги

19:12 09.09.2022
Позиція Угорщини та інших країн завадила домовитися про стелю цін на газ у ЄС

Позиція Угорщини та інших країн завадила домовитися про стелю цін на газ у ЄС

19:04 09.09.2022
Президент Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС

Президент Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС

18:02 09.09.2022
ЄС продовжить надавати макрофінансову підтримку Україні – Зеленський

ЄС продовжить надавати макрофінансову підтримку Україні – Зеленський

17:25 09.09.2022
Коло країн, які обмежують в'їзд громадянам РФ, має розширюватися - Зеленський

Коло країн, які обмежують в'їзд громадянам РФ, має розширюватися - Зеленський

16:02 09.09.2022
Єврокомісія радить країнам ЄС переглянути визнання віз, виданих раніше громадянам РФ

Єврокомісія радить країнам ЄС переглянути визнання віз, виданих раніше громадянам РФ

14:47 09.09.2022
Спрощений візовий режим для РФ припиняє діяти з 12 вересня

Спрощений візовий режим для РФ припиняє діяти з 12 вересня

14:06 09.09.2022
Подоляк назвав зупинення Радою ЄС спрощеного візового режиму для росіян першим кроком на довгому шляху примусу РФ до відповідальності за агресію

Подоляк назвав зупинення Радою ЄС спрощеного візового режиму для росіян першим кроком на довгому шляху примусу РФ до відповідальності за агресію

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти найближчим часом можуть здійснити черговий обстріл ЗАЕС - ГУР

Російські окупанти обстріляли цивільні об'єкти у Вознесенську, є постраждалі

ЗСУ на Харківському напрямку розпочали просування на північ, до виходу на держкордон залишається 50 км - Залужний

Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, ракета впала біля стадіону

Втрати ворога за добу становлять 400 осіб о/с, 18 танків, 33 броньовані машини, 3 літаки та гвинтокрил

ОСТАННЄ

Окупанти одночасно вдарили по Краматорську, Слов'янську та Миколаївці, поранено людину, є руйнування - ОВА

Окупанти продовжують обстрілювати Слов'янськ, пошкоджено багатоповерховий будинок - влада

Унаслідок ракетного удару окупантів по Березнегуватській громаді зруйновано 2 житлових будинки, постраждали 5 осіб - ОК "Південь"

Зеленський у день пам'яті жертв теракту в США 11 вересня: Україна добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народу

Окупанти планують примусово мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

Окупанти найближчим часом можуть здійснити черговий обстріл ЗАЕС - ГУР

РФ завдала в неділю ракетних ударів по Україні з дальніх бомбардувальників - речник командування ПС ЗСУ

Дощова погода збережеться в Україні найближчими днями

ISW: За останні п'ять днів ЗСУ деокупували понад 3 тис. кв. км території України, це більше, ніж захопили російські війська з квітня

Російські окупанти обстріляли цивільні об'єкти у Вознесенську, є постраждалі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА