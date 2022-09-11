Стефанчук розраховує, що наприкінці 2022 року Україна буде готова до переговорів щодо повноцінного членства в ЄС

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що наприкінці поточного року Україна буде готова до початку переговорного процесу щодо повноцінного членства у Європейському Союзі.

"Я дуже сподіваюся, що буквально до кінця осені і парламент, і всі наші суб'єкти євроінтеграційного процесу виконають покладені на них зобов'язання. І я гадаю, я дуже сподіваюся, що наприкінці року Україна буде готова до початку переговорного процесу про повноцінне членство в Європейському Союзі. Далі, безумовно, це буде, скажімо так, ще великий шлях, але це вже буде кінцева відправна точка, де ми бачимо успішний фініш завершення євроінтеграції в Україні", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

Спікер наголосив, що на сьогодні український парламент перебуває на стадії виконання практично всіх вимог, які Європейська комісія висунула перед Україною для збереження статусу кандидата в члени та можливості розпочати переговори про повноцінне членство у Євросоюзі.

"Усі необхідні законопроєкти розроблено: деякі ухвалені у першому читанні, деякі - в цілому", - зазначив Стефанчук.