У МЗС наголосили на важливості продовження поставок зброї в Україну

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив на важливості продовження постачання зброї в Україну, зазначивши, що мужність українських військових у поєднанні з військовою підтримкою Заходу дає дивовижні результати.

"Українські війська роблять успіхи на сході України, звільняючи нові міста і села. Їхня мужність у поєднанні з військовою підтримкою Заходу дає дивовижні результати. Украй важливо продовжувати постачання зброї в Україну. Перемогти Росію на полі бою - значить здобути мир в Україні", - написав він у своєму твіттері.