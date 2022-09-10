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12:09 10.09.2022

У МЗС наголосили на важливості продовження поставок зброї в Україну

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У МЗС наголосили на важливості продовження поставок зброї в Україну

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив на важливості продовження постачання зброї в Україну, зазначивши, що мужність українських військових у поєднанні з військовою підтримкою Заходу дає дивовижні результати.

"Українські війська роблять успіхи на сході України, звільняючи нові міста і села. Їхня мужність у поєднанні з військовою підтримкою Заходу дає дивовижні результати. Украй важливо продовжувати постачання зброї в Україну. Перемогти Росію на полі бою - значить здобути мир в Україні", - написав він у своєму твіттері.

 

Теги: #оружие #мзс #ніколенко

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