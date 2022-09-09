Латвія та Польща проти зняття санкцій з окремих російських олігархів

Президент Латвії Егілс Левітс та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого візиту до Києва виступили проти зняття санкцій з окремих російських олігархів, на чому раніше наполягала Угорщина.

"Щодо зняття санкцій з окремих російських олігархів, то я можу сказати, що ми не бачимо жодного аргументу на користь зняття цих санкцій. Натомість ми вважаємо, що більшість осіб, які впливають на російське керівництво, мають бути включені до переліку підсанкційних. Це наша позиція", – заявив Левітс на пресконференції з Володимиром Зеленським та Моравецьким у п'ятницю.

При цьому він наголосив, що жоден санкційний пакет Європейського Союзу проти фізичних та юридичних осіб із Росії не мав би місця без згоди всіх 27 держав ЄС.

"У всіх випадках була згода Угорщини також", - сказав президент Латвії.

У свою чергу прем'єр-міністр Польщі Моравецький зазначив, що країнам ЄС слід бути якомога рішучішими в процесі введення санкцій проти олігархів Росії.

"Немає перешкод, щоб продовжити санкції проти російських олігархів, щоб свідчило, що вони були узгоджені всупереч якимось сумнівам, які були з боку Угорщини. Наша позиція тут однозначна: ми маємо бути якомога рішучішими у процесі санкцій. Але щоб вони працювали, вони повинні мати підтримку 27 держав ЄС. І ця підтримка у нас весь час є, і ми весь час її отримуємо", - заявив він.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зажадав від Європейського Союзу зняти санкції з низки російських олігархів, що, за його словами, було б умовою підтримки Угорщиною наступних пакетів антиросійських санкцій. Після Угорщина відмовилася від висунутих нею вимог.