Мінветеранів та Асоціація міст України співпрацюватимуть у підтримці ветеранів та їхніх сімей - меморандум

Міністерство у справах ветеранів України уклало з Асоціацією міст України меморандум про співпрацю щодо підтримки ветеранів російсько-української війни для забезпечення їх соціального захисту, сприяння соціальній та професійній адаптації, надання психологічної підтримки.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства у п'ятницю, документ підписали міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна та голова Асоціації, мер Києва Віталій Кличко.

"Мінветеранів готово ефективно взаємодіяти та співпрацювати з місцевою владою заради наших захисників і захисниць", - сказала Лапутіна.

Зі свого боку Кличко зазначив, що одним із пріоритетів державної та місцевої політики має бути допомога українським захисникам не лише на фронті, а й у цивільному житті, і від того, як буде налагоджено взаємодію між державою та органами місцевого самоврядування із захисту ветеранів війни, залежатиме і якість життя ветеранів та їх сімей.