Європейські лідери співчувають у зв’язку зі смертю британської королеви Єлизавети

Керівники ключових європейських інститутів висловили глибокі співчуття королівській родині та народу Великої Британії у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II.

Відповідні твіти опубліковані в облікових записах лідерів ЄС у твіттері.

Так, головуючий в ЄС прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив: "Глибоко засмучений смертю Її Величності Королеви Єлизавети II. Мої щирі співчуття королівській родині та британському народу, а також народам усієї Співддружності".

Також висловив співчуття президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Наші думки з королівською родиною та з усіма, хто сумує за Єлизаветою II у Великій Британії та в усьому світі. Її колись назвали Єлизаветою Стійкою, і вона завжди демонструвала нам важливість збереження цінностей у сучасному світі, всією своєю службою та зобов'язаннями", - написав він.

Відреагувала на смерть британської королеви і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"З глибоким сумом дізналася про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Вона найдовше у світі керувала державою і була однією з найшанованіших людей у світі. Приношу свої сердечні співчуття Королівській родині та народу Великої Британії", - написала вона.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що видатне правління Єлизавети II охопило ключові явища 20 і 21 століть.

"ЄС віддає шану її унікальному внеску у розвиток миру та об'єднання. В час, коли її втрату відчуває весь світ, наші думки з її родиною та народом Великої Британії", - наголосив Боррель.

А президент Європарламенту Роберта Мецола зазначила, що небагато постатей визначали світову історію так, як Її Величність Королева Єлизавета II.

"Її непорушна відданість обов'язку та службі була взірцем для всіх. Світ сумує за нею разом із народом Великої Британії та з людьми за її межами. Вона справді була Єлизаветою Великою. Хай спочиває з миром", - написала Мецола.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також висловив свої співчуття королівській родині.

"Сьогодні я з сумом дізнався про смерть Елізабет. Мої глибокі співчуття королівській родині, а також народу та уряду Сполученого Королівства і Співдружності", - написав він.

А німецький канцлер Олаф Шольц назвав покійну королеву "взірцем для наслідування та джерелом натхнення".

"Ми сумуємо за королевою Єлизаветою II. Вона була взірцем для наслідування і джерелом натхнення для мільйонів людей, зокрема тут, у Німеччині. Її відданість німецько-британському примиренню після жахів Другої світової війни не буде забута. За нею нудьгуватимуть, не в останню чергу за її чудовим почуттям гумору", - написав Шольц.

Як повідомлялося, у четвер королева Великої Британії Єлизавета II пішла з життя на 97-му році. Тіло Єлизавети буде перевезено до Единбурзького собору, а пізніше - до Букінгемського палацу. За п'ять днів після цього його перевезуть у Вестмінстер-Хол. Похорон королеви, як зазначають ЗМІ, очікується у Вестмінстерському абатстві через 10 днів після її смерті.

Смерть Єлизавети II означає, що її старший син, спадкоємець Чарльз у віці 73 років автоматично стає новим королем Великої Британії, а його дружина Камілла - королевою.