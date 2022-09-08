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20:37 08.09.2022

Байден обговорив із союзниками питання енергетики

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Байден обговорив із союзниками питання енергетики

Президент США Джо Байден провів розмову за допомогою відеозв'язку з лідерами країн-союзниць Вашингтона і, зокрема, обговорив питання енергетики, йдеться у заяві Білого дому.

"Лідери також обговорили тему використання Росією енергетики як важеля тиску та необхідність подальшої координації для забезпечення стійких і доступних поставок енергоносіїв для Європи", - наголошується в ньому.

Байден розмовляв відеозв'язком із прем'єром Канади Джастіном Трюдо, канцлером ФРН Олафом Шольцем, прем'єром Італії Маріо Драгі, прем'єром Японії Фуміо Кісідою, з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Британії Ліз Трасс, а також у розмові брали участь представники Франції та Євросоюзу.

Крім того, під час розмови Байден повідомив Трасс, що йому доповіли про погіршення стану здоров'я королеви Єлизавети ІІ.

 

 

Теги: #сша #енергетика #лідери #захід

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