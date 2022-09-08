Події

19:16 08.09.2022

Окупанти розпочали активні заходи щодо примусової мобілізації мешканців тимчасово окупованих територій Харківської області

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Окупанти розпочали активні заходи щодо примусової мобілізації мешканців тимчасово окупованих територій Харківської області

Російські окупанти розпочали активні заходи щодо примусової мобілізації місцевого населення тимчасово окупованих територій Харківської області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у четвер.

У відомстві зазначають, що, зокрема, в окупованій частині Чугуївського району Харківської області чоловіків призовного віку затримують та відправляють до Вовчанська, до так званого "вербувального центру".

Крім того, повідомляється, що на тимчасово захоплених територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час підготовки до псевдореферендуму, окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх будинків до 1 жовтня.

"У разі відмови житло російські загарбники погрожують націоналізувати", - йдеться у повідомленні.

Українські військові додають, що в результаті успішних дій партизанського руху у взаємодії з артилерією Сил оборони ворожі підрозділи мають суттєві проблеми із логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

"З метою протидії витоку інформації про переміщення окупаційних підрозділів на залізничній станції населеного пункту Сокологірне (Херсонська обл. – ІФ-У) збройні сили російської федерації посилили фільтраційні заходи", - підсумували у Генштабі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #примусова_мобілізація

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