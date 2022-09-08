Окупанти запустили ракету Х-59 по Криворізькому району, її знищено в повітрі силами ППО

Російські окупанти у четвер запустили ракету Х-59 по Криворізькому району (Дніпропетровська обл.), її було збито силами протиповітряної оборони у повітрі, повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка".

"Ворог атакував Криворізький район крилатою ракетою Х-59 класу "повітря-поверхня", випущеною Су-35 у напрямку Азовського моря. Силами протиповітряної оборони ракета знищена в повітрі", - йдеться у повідомленні.