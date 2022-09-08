Події

17:25 08.09.2022

Населені пункти, розташовані поряд із лінією фронту на Херсонщині, на межі знищення - голова ОВА

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Населені пункти, розташовані поряд із лінією фронту на Херсонщині, на межі знищення - голова ОВА

Ситуація на Херсонщині залишається складною у зв'язку з активними бойовими діями, повідомив голова Херсонської військової обласної адміністрації Ярослав Янушевич.

"Населені пункти, розташовані поряд із лінією фронту або на його лінії, страждають від обстрілів і місяцями залишаються без газо-, водо- та електропостачання. Можна сказати, що вони перебувають на межі знищення. Окупанти тримають у постійному страху населення, що залишилося на тимчасово окупованій території", - написав Янушевич у телеграм-каналі у четвер.

Так, за даними генштабу ЗСУ, на Південнобузькому напрямку обстрілу зазнали населені пункти Степова Долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Первомайське, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка та Білогірка. За інформацією оперативного командування "Південь", за минулу добу, 7 вересня, ворог шість разів атакував авіацією українські позиції. Українською авіацією завдано 13 ударів по логістичним та управлінським об'єктам ворожих військ.

Водночас, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, росіяни продовжують готуватися до проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Проте мають проблеми через успіхи ЗСУ, діяльність руху опору та проукраїнські погляди місцевого населення. Тому для легітимізації псевдореферендумів на міжнародній арені окупанти готують "незалежних спостерігачів", серед яких, зокрема, можуть бути громадяни ЄС.

"У Каховці та Новій Каховці окупанти відкрили пункти видачі паспортів Росії. Але відсоток охочих отримати документ низький, переважно звертаються пенсіонери, яким обіцяють надавати за це гуманітарну допомогу та грошові виплати", - зазначив Янушевич.

Також у Херсонській області більше трьох місяців відсутній український мобільний зв'язок та інтернет. Працюють російські провайдери, але доступ до банкінгу, соцмереж, українських інформаційних ресурсів заблокований. Ними можна скористатися лише з VPN.

"На своїх пропагандистських ресурсах Росія поширює фейкову інформацію про ситуацію на Херсонському напрямку. Тому просимо херсонців довіряти лише офіційним джерелам інформації. Зберігаємо спокій та віримо у ЗСУ", - закликав голова ОВА.

Теги: #ситуація #херсонська_область

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