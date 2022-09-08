Байден затвердив черговий транш допомоги США Україні у розмірі до $675 млн - голова Пентагону

Президент США Джо Байден затвердив черговий транш допомоги США Україні у розмірі до $675 млн, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ми маємо розвиватися з розвитком бою. За декілька тижнів, що минули після останньої зустрічі контактної групи, США виділили ще 6,3 мільярда доларів на допомогу Україні в галузі безпеки. Учора президент затвердив черговий транш допомоги США Україні в розмірі до 675 мільйонів доларів", - сказав Остін, відкриваючи п'яте засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині у четвер.

За його словами, останній пакет передбачає, зокрема, більше GMLRS, гаубиці, артилерійські боєприпаси, ракети, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю та багато іншого.