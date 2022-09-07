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10:27 07.09.2022

МЗС вимагає якнайшвидшого виправлення хибної інформації про Україну в угорському підручнику географії

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МЗС вимагає якнайшвидшого виправлення хибної інформації про Україну в угорському підручнику географії

 Міністерство закордонних справ України вимагає якнайшвидшого виправлення хибної інформації про Україну в підручнику географії для восьмого класу в Угорщині, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"МЗС України відомо про ситуацію з підручником географії для восьмого класу в Угорщині. Вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних і спотворених фактів про Україну. Вимагаємо якнайшвидшого виправлення хибної інформації в підручнику", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Раніше видання "Європейська правда" повідомило про те, що в Угорщині державний центр OFI розробив підручник із географії за восьмий клас, у якому "угорських школярів переконують, що в Україні триває громадянська війна, до якої Росія, напевно, не причетна".

Теги: #мзс #угорщина #підручники

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