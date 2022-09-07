МЗС вимагає якнайшвидшого виправлення хибної інформації про Україну в угорському підручнику географії

Міністерство закордонних справ України вимагає якнайшвидшого виправлення хибної інформації про Україну в підручнику географії для восьмого класу в Угорщині, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"МЗС України відомо про ситуацію з підручником географії для восьмого класу в Угорщині. Вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних і спотворених фактів про Україну. Вимагаємо якнайшвидшого виправлення хибної інформації в підручнику", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Раніше видання "Європейська правда" повідомило про те, що в Угорщині державний центр OFI розробив підручник із географії за восьмий клас, у якому "угорських школярів переконують, що в Україні триває громадянська війна, до якої Росія, напевно, не причетна".