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09:50 07.09.2022

Перекидання російських військ під Херсон створило можливість для української армії завдати контрудару на Харківщині – звіт ISW

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Перекидання російських військ під Херсон створило можливість для української армії завдати контрудару на Харківщині – звіт ISW

Українська армія у вівторок, 6 вересня, здійснила низку контратак у Харківській області та відбила кілька населених пунктів, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному звіті.

"Перекидання російських сил із цього району для захисту від українського контрнаступу в Херсоні, ймовірно, спровокувало та сприяло цим контратакам", - зазначають аналітики.

Також зазначається, що українські сили продовжують операції з перехоплення на оперативному рівні та завдають ударів по російських логістичних вузлах, транспортних засобах, скупченнях живої сили та техніки, а також по контрольних пунктах на території Херсонської області.

Крім того, зазначають в ISW, російські й українські джерела повідомляли про активні бойові дії на північний захід від Херсона та в західній частині Херсонської області вздовж річки Інгулець.

Водночас російські війська у вівторок поступово просувалися на південь від Бахмута і продовжували наземні атаки на північ, північний захід і південний захід від Донецька.

"Російська влада продовжує створювати умови для русифікації українців, які проживають на окупованій Росією території України", - наголошується у звіті.

Також аналітики зазначили, що, згідно зі звітом Міжнародного агентства з атомної енергії, опублікованим 6 вересня, Росія вдається до дій, які підвищують імовірність ядерної аварії на Запорізькій АЕС, проте обмежує можливості персоналу станції ефективно реагувати на аварійні ситуації.

Теги: #війна #isw

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