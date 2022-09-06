Єврокомісія пропонує повністю призупинити Угоду про спрощення візового режиму з РФ

Європейська Комісія пропонує повністю призупинити дію Угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією.

"Така країна, як Росія, яка веде агресивну війну, не повинна претендувати на спрощення візового режиму доти, доки вона продовжує провадити свою руйнівну зовнішню політику та військову агресію стосовно України, демонструючи повну зневагу до базованого на міжнародних правилах порядку", - йдеться у пресрелізі на сайті Єврокомісії у вівторок.

Зазначається, що громадяни Росії більше не матимуть привілейованого доступу до ЄС і проходитимуть більш тривалий, дорожчий і складніший процес отримання візи. Держави-члени матимуть широку свободу дій під час розгляду заяв на отримання короткострокової візи від російських громадян і зможуть забезпечити більш ретельний контроль щодо російських громадян, які прямують до ЄС. ЄС залишиться відкритим для певних категорій російських заявників на отримання візи, котрі подорожують із життєво важливими цілями, зокрема членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів і представників громадянського суспільства.

Крім того, повідомляється, що Єврокомісія подає пропозицію щодо невизнання російських паспортів, виданих на окупованих територіях України.

На практиці всі російські заявники зіткнуться з вищим візовим збором - він збільшиться з 35 до 80 євро. Також буде збільшено час опрацювання заяв на візу. Стандартний термін для прийняття консульствами рішення щодо заяв на отримання візи збільшиться з 10 до 15 днів. Цей період може бути продовжений максимум до 45 днів в окремих випадках, коли потрібний подальший розгляд заяви. Буде запроваджено суворіші правила для багаторазових віз. Зокрема, заявники більше не матимуть легкого доступу до віз, що діють для багаторазових в'їздів до Шенгенської зони. Крім того, знадобиться більша кількість документів, пояснили в Єврокомісії.

Тепер Європейська Рада має вивчити та прийняти пропозицію щодо призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму. Після ухвалення призупинення набуде чинності наступного дня після її публікації в Офіційному журналі ЄС.