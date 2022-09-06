Події

12:34 06.09.2022

У Вишгородському та Бучанському районах Київської області продовжуються торф'яні пожежі - ДСНС

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У Вишгородському та Бучанському районах Київської області продовжуються торф'яні пожежі - ДСНС

Ліквідація торф'яних пожеж продовжується у двох північних районах Київської області у вівторок, повідомляється на сайті Головного управління ДСНС у Київській області.

"Рятувальники Київської області тримають ситуацію з торф'яними пожежами під контролем! Станом на 12:00 триває ліквідація: поблизу с. Соснівка та с. Катюжанка Вишгородського району, поблизу с. Забуччя Бучанського району", - йдеться у повідомленні.

Теги: #торфяники #дснс

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