У Вишгородському та Бучанському районах Київської області продовжуються торф'яні пожежі - ДСНС

Ліквідація торф'яних пожеж продовжується у двох північних районах Київської області у вівторок, повідомляється на сайті Головного управління ДСНС у Київській області.

"Рятувальники Київської області тримають ситуацію з торф'яними пожежами під контролем! Станом на 12:00 триває ліквідація: поблизу с. Соснівка та с. Катюжанка Вишгородського району, поблизу с. Забуччя Бучанського району", - йдеться у повідомленні.