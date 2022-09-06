Останніми днями відзначається тенденція виїзду жителів Енергодара з міста, так вони реагують на ситуацію на ЗАЕС

Протягом останніх кількох тижнів, а особливо останніми днями відзначається тенденція виїзду жителів тимчасово окупованого Енергодара з міста та їхні спроби потрапити на підконтрольну уряду України територію, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

В українській розвідці зазначають, що у такий спосіб енергодарці реагують на зростання загрози втрати контролю за ситуацією та процесами на ЗАЕС.

"Особливість - збільшенню потоку біженців з Енергодара передувало збільшення кількості працівників ЗАЕС, які бажають звільнитися. З кожним днем кількість їхніх заяв зростає, бо саме співробітники ЗАЕС більше за всіх знають про реальну ситуацію на станції і, відповідно, діляться нею з іншими містянами. Певною зоною інформаційної пітьми залишається кризовий центр ЗАЕС, до якого, за нашими даними, окупанти досі не допустили представників МАГАТЕ. За тими ж даними, їм є що і кого там приховувати", - йдеться в повідомленні.

У ГУР додали, що слід очікувати подальшого збільшення кількості біженців із міста, зокрема фахівців ЗАЕС, які вважають подальше перебування російських окупантів на станції вкрай небезпечним.