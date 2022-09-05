Події

19:52 05.09.2022

У Білоцерківському районі у вівторок виконуватимуть вибухові роботи

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У Білоцерківському районі у вівторок виконуватимуть вибухові роботи

У Білоцерківському районі, в Ольшаницькому родовищі гранітів, у вівторок, 6 вересня, виконуватимуть вибухові роботи, повідомляє Київська ОВА.

"6 вересня з 10:00 до 16:00 в Ольшаницькому родовищі гранітів, що в Рокитнянській селищній територіальній громаді, будуть проводитися вибухові роботи. Просимо жителів навколишніх населених пунктів із розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій", - ідеться у повідомленні у фейсбуці.

 

Теги: #київська #граніт #ова

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