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16:46 05.09.2022

Шмигаль: Україна зацікавлена у створенні військової Місії ЄС

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Шмигаль: Україна зацікавлена у створенні військової Місії ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель обговорили військову підтримку України, посилення санкцій та конфіскацію російських активів.

"Україна зацікавлена у вашій ініціативі щодо започаткування військової Місії ЄС з підтримки для України в рамках Спільної політики безпеки й оборони. Головним її завданням має стати організація базової та спеціальної підготовки українських військовослужбовців. Структури України та ЄС мають спільно опрацювати це питання для якнайшвидшого розгортання місії", – наводить слова Шмигаля пресслужба уряду.

Прем'єр також подякував ЄС за послідовну політику посилення санкцій проти Росії.

"Закликаємо наших партнерів активізувати роботу над впровадженням 8-го пакета, куди б увійшло повне енергетичне ембарго та відключення всіх російських і білоруських банків від SWIFT. Зараз Україна завершує формування переліку пропозицій. При їх опрацюванні були враховані найбільш резонансні злочини Росії", - зазначив Шмигаль.

Серед іншого, сторони обговорили посилення співпраці України та ЄС щодо пошуку, конфіскації та передання активів Росії на відновлення держави.

Теги: #україна_єс #шмигаль

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