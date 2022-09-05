Події

11:38 05.09.2022

Чотири представники МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі - "Енергоатом"

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Чотири представники МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі - "Енергоатом"

Четверо із шести співробітників Міжнародного агентства з атомної енергії, які залишалися на захопленій російськими військами Запорізькій атомній станції з 1 вересня, залишили її, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні четверо з шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС та залишили її майданчик", - йдеться у повідомленні компанії у понеділок уранці.

Згідно з ним, два представники продовжать роботу на станції на постійній основі.

Як повідомлялося, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі анонсував постійну місію агентства на ЗАЕС у складі двох осіб із початку цього тижня.

Теги: #магате #заес

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