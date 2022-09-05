Президент ЄП Мецола - Шмигалю: Європарламент залишається надійним другом України

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола запевняє, що Європарламент і надалі підтримуватиме Україну, залишаючись її надійним другом.

Відповідний запис вона зробила у понеділок на своїй сторінці у твіттері, повідомляючи про зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, який перебуває у Брюсселі з візитом.

"Дорогий Денисе Шмигалю, ласкаво просимо до Європейського парламенту. Дякую, що боретеся за наші спільні цінності. За те, що не здаєтеся. Ви й надалі знаходитимете нашу підтримку - політичну, фінансову, військову, матеріально-технічну та гуманітарну. Європейський парламент залишиться надійним другом України", - написала вона.

Свій запис Мецола супроводжує фотографією, на якій зображено її з українським прем'єром та особами, які йдуть головним входом до ЄП.