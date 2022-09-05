Події

10:07 05.09.2022

Українська армія знищила два російських безпілотники та керовану ракету на півдні країни

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Українська армія знищила два російських безпілотники та керовану ракету на півдні країни

Сили протиповітряної оборони української армії на півдні України знищили два російських БПЛА та одну керовану авіаційну ракету, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"4 вересня, близько 23:00, у Бериславському районі Херсонщини силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що в небі над Миколаївщиною було збито керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, випущену російським винищувачем.

Теги: #ппо

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