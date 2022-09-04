У результаті детонації боєприпасу у Чернігові постраждали 15 осіб, із них 4 у лікарні, половина з них діти

Двоє дітей і двоє дорослих, які постраждали від детонації боєприпасу у Чернігові в суботу, залишаються у лікарнях, загальна кількість тих, хто звернувся за медичною допомогою, досягла 15, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Щодо постраждалих, можу сказати, сьогодні, станом на 16:19, звернулися за медичною допомогою 15 осіб, вісім із них – діти, семеро – дорослі. Двоє дітей перебувають у лікарні, двоє дорослих теж перебувають у лікарнях", - сказав Чаус в ефірі телемарафону у неділю.

За його словами, інцидент стався на дитячому заході, де присутність військовослужбовців і наявність зброї не були заплановані. Наразі Державне бюро розслідувань веде допит свідків, причетних, досліджує різноманітні носії інформації.

"Було звернення громадської організації щодо проведення мирного дитячого заходу з дитячими ігровими активностями. Жодного повідомлення про те, що там буде якась виставка військового озброєння, будуть військові, не було. Природно, якби було повідомлення, що там військові, то ми б втрутилися в ситуацію і військові б у таких заходах не брали б участі. На сьогодні всі сторони цього процесу перебувають у контакті з ДБР і, відповідно, ДБР отримує всю необхідну інформацію", - сказав глава обладміністрації.

"Ми повинні відповісти на 2 головні питання. Питання перше: яким чином на мирному заході для дітей з'явилися військові. І друге, в принципі похідне від першого: чому військові мали бойову зброю. Зараз над цим працюють слідчі. Я не можу зараз коментувати хід слідства, скажу лише, що всі ці питання на моєму контролі особистому, як і на контролі вищого керівництва країни", - наголосив Чаус.

Раніше повідомлялося, що в Чернігові кілька дітей постраждали в результаті ручного протитанкового гранатомета, який спрацював, який із невідомих причин був в експозиції інтерактивного заходу для дітей, який відбувався в суботу в історичному центрі міста. За словами Чауса, один із постраждалих, дворічний хлопчик, перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко після розмови з Чаусом повідомив, що винних у детонації РПГ на виставці у Чернігові буде знайдено і вони понесуть покарання згідно із чинним законодавством.