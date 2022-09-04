Події

21:29 04.09.2022

У результаті детонації боєприпасу у Чернігові постраждали 15 осіб, із них 4 у лікарні, половина з них діти

2 хв читати
У результаті детонації боєприпасу у Чернігові постраждали 15 осіб, із них 4 у лікарні, половина з них діти

Двоє дітей і двоє дорослих, які постраждали від детонації боєприпасу у Чернігові в суботу, залишаються у лікарнях, загальна кількість тих, хто звернувся за медичною допомогою, досягла 15, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Щодо постраждалих, можу сказати, сьогодні, станом на 16:19, звернулися за медичною допомогою 15 осіб, вісім із них – діти, семеро – дорослі. Двоє дітей перебувають у лікарні, двоє дорослих теж перебувають у лікарнях", - сказав Чаус в ефірі телемарафону у неділю.

За його словами, інцидент стався на дитячому заході, де присутність військовослужбовців і наявність зброї не були заплановані. Наразі Державне бюро розслідувань веде допит свідків, причетних, досліджує різноманітні носії інформації.

"Було звернення громадської організації щодо проведення мирного дитячого заходу з дитячими ігровими активностями. Жодного повідомлення про те, що там буде якась виставка військового озброєння, будуть військові, не було. Природно, якби було повідомлення, що там військові, то ми б втрутилися в ситуацію і військові б у таких заходах не брали б участі. На сьогодні всі сторони цього процесу перебувають у контакті з ДБР і, відповідно, ДБР отримує всю необхідну інформацію", - сказав глава обладміністрації.

"Ми повинні відповісти на 2 головні питання. Питання перше: яким чином на мирному заході для дітей з'явилися військові. І друге, в принципі похідне від першого: чому військові мали бойову зброю. Зараз над цим працюють слідчі. Я не можу зараз коментувати хід слідства, скажу лише, що всі ці питання на моєму контролі особистому, як і на контролі вищого керівництва країни", - наголосив Чаус.

Раніше повідомлялося, що в Чернігові кілька дітей постраждали в результаті ручного протитанкового гранатомета, який спрацював, який із невідомих причин був в експозиції інтерактивного заходу для дітей, який відбувався в суботу в історичному центрі міста. За словами Чауса, один із постраждалих, дворічний хлопчик, перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко після розмови з Чаусом повідомив, що винних у детонації РПГ на виставці у Чернігові буде знайдено і вони понесуть покарання згідно із чинним законодавством.

 

 

Теги: #жертви #чернігів #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:18 04.09.2022
Останнім часом почастішали обстріли прикордонних громад Чернігівської області з території РФ

Останнім часом почастішали обстріли прикордонних громад Чернігівської області з території РФ

16:25 04.09.2022
Щодо обстрілу Миколаєва, Вознесенська й Очакова 4 вересня розпочато слідство, інформація про постраждалих уточнюється - Офіс генпрокурора

Щодо обстрілу Миколаєва, Вознесенська й Очакова 4 вересня розпочато слідство, інформація про постраждалих уточнюється - Офіс генпрокурора

09:12 04.09.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 382 дитини, 740 – поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 382 дитини, 740 – поранено

09:09 04.09.2022
За добу на Харківщині одна людина загинула, ще дві поранені

За добу на Харківщині одна людина загинула, ще дві поранені

08:09 04.09.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули чотири людини, дві – поранені

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули чотири людини, дві – поранені

07:47 04.09.2022
У результаті обстрілу в Нікополі виведено з ладу лінію електропередач

У результаті обстрілу в Нікополі виведено з ладу лінію електропередач

07:16 04.09.2022
За суботу на Сумщині зафіксовано майже 70 прильотів із мінометів та САУ

За суботу на Сумщині зафіксовано майже 70 прильотів із мінометів та САУ

20:54 03.09.2022
К.Тимошенко: Винні у детонації боєприпасу на виставці у Чернігові будуть встановлені та понесуть покарання

К.Тимошенко: Винні у детонації боєприпасу на виставці у Чернігові будуть встановлені та понесуть покарання

18:06 03.09.2022
Четверо дітей та один дорослий постраждали через детонацію боєприпасу у Чернігові на виставці зброї, розпочато розслідування

Четверо дітей та один дорослий постраждали через детонацію боєприпасу у Чернігові на виставці зброї, розпочато розслідування

15:42 03.09.2022
Через зброю, що спрацювала на виставці в Чернігові, троє дітей постраждали, 2-річний хлопчик у важкому стані

Через зброю, що спрацювала на виставці в Чернігові, троє дітей постраждали, 2-річний хлопчик у важкому стані

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Над Високопіллям Херсонської області піднято український прапор

Окупанти розмістилися у будинках шкіл і прикриваються дітьми

Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

ЗС України успішно відбили атаки окупантів у районі Бахмута, Майорська, Зайцевого, Кодеми та Соледара

Унаслідок обстрілу Миколаївської області окупантами в суботу загинула дитина, ще 5 людей дістали поранень, пошкоджені житлові будинки, лікарні і музей - Кім

ОСТАННЄ

Із 1 жовтня жінки 14 спеціальностей мають стати на військовий облік, за невиконання до нового року не штрафуватимуть

Ракетного удару по Харкову в неділю ввечері було завдано з Бєлгородської області

Над Високопіллям Херсонської області піднято український прапор

Україна і Австрія домовилися про економічну співпрацю у розвитку проєктів

У Львові затримали харків'янина, який кинув дві гранати в екіпаж патрульних

Окупанти обстріляли два райони Харкова, інформація щодо постраждалих і руйнування уточнюється

Окупанти розмістилися у будинках шкіл і прикриваються дітьми

Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Після вечірнього ворожого обстрілу Харкова двоє людей госпіталізовано, пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку

ЗС України успішно відбили атаки окупантів у районі Бахмута, Майорська, Зайцевого, Кодеми та Соледара

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА