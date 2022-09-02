За добу на Харківщині одна особа загинула, троє поранено внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

Минулої доби ЗС РФ завдавали артилерійських ударів по Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському, Красноградському районах області, у результаті один мирний житель загинув, є поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджені приватні домоволодіння, виникали пожежі на відкритих територіях. Протягом доби в області госпіталізували трьох жінок (47, 66 та 39 років) в Ізюмському районі. На жаль, унаслідок обстрілу Харківського району загинув 63-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Говорячи про наслідки ракетного удару, завданого по Холодногірському району Харкова в ніч на 2 вересня, він повідомив, що дві ракети влучили в землю, пошкоджені приміщення, зокрема спорткомплекс, та автомобілі. Постраждалих немає.