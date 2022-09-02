Події

08:49 02.09.2022

Житель Російської Лозової загинув у результаті ворожих обстрілів

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Житель Російської Лозової загинув у результаті ворожих обстрілів

Минулої доби ЗС РФ вели артобстріл населених пунктів Дергачівської громади Харківської області, в результаті загинув мирний житель, повідомив міський голова В'ячеслав Задоренко.

"Особливо активно окупанти били зі ствольної артилерії, РСЗВ, танків та мінометів по Руській Лозовій, Питомнику, Новому, Дементіївці, Цупівці, Прудянці та по Слатиному. На жаль, внаслідок обстрілів у Руській Лозовій загинув місцевий мешканець 1959 року народження," – написав Задоренко на своїй сторінці у фейсбуці.

Говорячи про ситуацію на лінії фронту, він зазначив, що ЗС України продовжують чинити жорсткий опір агресору.

"На лінії фронту в районах Козачої Лопані, Цупівки, Дементіївки та Великих Проходів наші захисники щодня знищують техніку і живу силу ворога, прицільно б’ють по укріп районам росіян, деморалізуючи особовий склад їхніх військових підрозділів", - написав Задоренко.

 

 

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріл

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