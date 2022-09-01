Події

21:53 01.09.2022

У Київській області пожежники ліквідували чотири осередки займання торфовищ, ще на двох продовжується гасіння

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У Київській області пожежники ліквідували чотири осередки займання торфовищ, ще на двох продовжується гасіння

Пожежники на Київщині станом на вечір четверга, 1 вересня, ліквідували чотири осередки займання торфовищ, ще на двох триває гасіння.

Як повідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, загоряння торфовищ ліквідовано у с. Здвижівка Бучанського району на площі 0,2 га, с. Шибене Бучанського району на площі 0,3 га, с. Стоянка Бучанського району на площі 0,7 га, с. Феневичі Вишгородського району на площі 0,003 га.

Повідомляється, що триває гасіння 2 осередків у с. Соснівка, Вишгородського району та с. Михайлівська-Рубежівка, Бучанського району.

До гасіння залучено 2 одиниці техніки та 8 фахівців особового складу 41 ДПРЧ смт Іванків та, відповідно, 1 одиниця техніки, 2 МП та 6 фахівців особового складу 52-го ДПРП смт Ворзель.

 

 

 

Теги: #торфяники #пожежа #ліквідація

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