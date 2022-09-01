Події

18:44 01.09.2022

Глава МАГАТЕ Гроссі та частина членів місії залишили Запорізьку АЕС – "Енергоатом"

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Глава МАГАТЕ Гроссі та частина членів місії залишили Запорізьку АЕС – "Енергоатом"

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Станом на 18:00 1 вересня 2022 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС. Разом з ним зі станції поїхала більшість членів делегації", – зазначено в повідомленні компанії у телеграм-каналі в четвер увечері.

Згідно з ним, зараз на ЗАЕС залишилися п'ятеро представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції.

"Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізькій АЕС до 3 вересня", – зазначили в НАЕК.

Як повідомлялося, місія МАГАТЕ прибула на захоплену російськими військами ЗАЕС 1 вересня приблизно після 14:00.

Теги: #магате #заес

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