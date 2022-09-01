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17:22 01.09.2022

Після домовленості щодо змін у візовій політиці ЄС стосовно РФ аргумент про те, що це війна Путіна, залишився в минулому - Кулеба

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Після домовленості щодо змін у візовій політиці ЄС стосовно РФ аргумент про те, що це війна Путіна, залишився в минулому - Кулеба

Після досягнення домовленості про зміни у візовій політиці ЄС щодо РФ аргумент про те, що це війна президента Росії Володимира Путіна, а решта росіян невинні, залишився в минулому, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я переконаний, що найважливіший перелом, який стався вчора, полягає в тому, що аргумент про те, що це війна Путіна, а решта - невинні, залишився в минулому. Це дуже важливо. Тому що тепер, не маючи цього бар'єра в сприйнятті російської агресії, ми зможемо приймати набагато потужніші рішення", - сказав Кулеба на пресконференції у Києві в четвер.

Він звернув увагу на те, що рішення щодо віз для росіян слід розглядати в динаміці.

"Уранці, на початку дискусії міністрів ЄС, базове рішення полягало лише у призупиненні дії угоди про спрощену видачу віз громадянам Росії. Але в результаті непростих дискусій, у результаті обміну думками між міністрами закордонних справ ЄС і мною було створено невелику робочу групу, яка суттєво допрацювала це рішення. Зрештою, вчора було досягнуто політичної домовленості про зміни у візовій політиці ЄС щодо Росії", - пояснив міністр.

Кулеба зазначив, що йдеться не лише про призупинення дії угоди, а й про низку інших кроків.

"У разі якщо вчорашнє рішення належним чином сумлінно імплементують усі держави - члени ЄС, то це рішення буде максимально наближене до того, чого хотіла Україна", - переконаний він.

Водночас глава МЗС додав, що було ухвалено правильне рішення, проте деталі до імплементації можуть зруйнувати його ефективність.

Теги: #візи #єс #росіяни

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