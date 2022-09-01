За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, п’ятьох поранено

Штаб оборони Харкова в ніч на 1 вересня зафіксував виліт 5 ракет з території Білгородської області, але частина з них не змогла вилетіти за межі РФ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Частина (випущених ракет – ІФ) – "самоліквідувалася" не на території України. Місця влучень інших ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо – постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, протягом доби російські окупаційні війська завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районам області. В Ізюмському районі через інтенсивні обстріли постраждали приватні домоволодіння. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Балаклії 50-річний чоловік загинув, ще 4 особи, серед них 13-річний хлопчик, отримали поранення. У Богодухівському районі в результаті обстрілу пошкоджено одну з будівель агропідприємства. Внаслідок нічного ворожого удару по Печенігам виникла пожежа у 5-поверховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали 10 людей. Із пораненням госпіталізовано 30-річного чоловіка. Внаслідок ще одного удару по Печенігам було пошкоджено приватні домоволодіння та будівлю амбулаторії.

Джерело: https://t.me/synegubov/4033