Міністри закордонних справ ЄС дали "зелене світло" перегляду видачі шенгенських віз росіянам

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу досягли політичних домовленостей щодо видачі шенгенських віз для росіян: спрощену процедуру видачі віз буде повністю припинено. Візи видаватимуть на індивідуальній основі з урахуванням особистих обставин.

Про це у середу в Празі на пресконференції після завершення неформального засідання Ради на рівні міністрів закордонних справ повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Ми бачили, як із середини липня значно збільшився перетин кордону з Росії до сусідніх держав, що стало фактором ризику у сфері безпеки для цих сусідніх держав. На додаток до цього, ми бачили, як багато росіян подорожують для задоволення і шопінгу так, ніби в Україні немає жодної війни. Держави-члени вважають, що ми не ведемо більше справ як раніше і так бути не може... Ми вважаємо, що має бути зроблено більше. Тому ми погодилися, політично – це не законодавчий текст, а політичні домовленості, ми домовилися, що має бути щось зроблено. Перше: повне зупинення ЄС-Росія угоди про спрощення візового режиму. Повне зупинення", - заявив він.

"Міністри домовилися, що паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України, не визнаватимуть. Четверте. Під час обговорення, яке було тривалим і конструктивним, було порушено проблеми щодо не нових віз, не щодо видачі нових віз, а щодо мільйонів уже наявних. Було спільне розуміння, що це також має бути вирішено. І ця ситуація також потребує спільного підходу. Тому ми домовилися запросити комісію розглянути цю складну ситуацію та надати директиви", - продовжив високий представник.

Окрім того, міністри також погодилися з тим, що через те, що "ситуація в сусідніх країнах стає викликом, ми усвідомлюємо, що ці країни можуть вжити заходів на національному рівні, щоб заборонити в'їзд до ЄС через їх кордони завжди відповідно до Шенгенського Коду ЄС". "І нарешті ми продовжуватимемо координувати виконання цього спільного підходу", - додав Боррель.

Боррель пояснив, що це значно зменшить кількість видачі нових віз державами-членами. "Це буде більш важкий і триваліший процес. І кількість нових віз буде значно зменшена. Це спільний підхід, який запобігатиме "візовому шопінгу" росіянами, їздити туди і сюди", - додав високий представник.