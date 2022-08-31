Країни ЄС, що межують з РФ, можуть на національному рівні вжити заходів для ускладнення росіянам в'їзду до Євросоюзу - ЗМІ

На тлі військової агресії РФ в Україні Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва готові вжити заходів на національному рівні, щоб росіяни менше використовували їхню територію для в'їзду до Шенгенської зони, пише газета The Financial Times із посиланням на заяву цих країн, із якою ознайомилося видання.

Згідно з газетою, ці п'ять країн "вимагають, щоб Єврокомісія запропонувала "відповідні заходи щодо віз", які "значно знизять потік російських громадян, котрі в'їжджають до ЄС і Шенгенської зони".

"Доки таких заходів не буде вжито на рівні ЄС, ми розглядатимемо можливість запровадження тимчасових заходів на національному рівні, щоб вирішити неминучі питання у сфері безпеки, пов'язані зі збільшенням потоку російських громадян, які перетинають наш кордон", - зазначили у спільній заяві Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив журналістам, що вирішення таких питань можливе на національному рівні - без координації з Єврокомісією.

"Це наша національна компетенція відповідно до принципу національної безпеки вирішувати питання в'їзду на нашу територію", - сказав Рейнсалу.

Раніше в середу голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв працювати над тим, щоб країни блоку на неформальній зустрічі у Празі виробили спільну позицію щодо візових обмежень для росіян.

"Є різні позиції серед країн-членів блоку. Я працюватиму для досягнення єдності, спільної позиції. Ми не можемо собі дозволити не бути згуртованими щодо такої важливої теми", - сказав він.

Він також зазначив, що зустріч є неформальною, і після її завершення не може бути ухвалено остаточних практичних рішень, проте на тему візових обмежень очікується політичне рішення про подальші дії.