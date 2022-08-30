На Харківщині окупанти погрозами змушують батьків приводити дітей до школи

У Харківській області окупаційна "влада" погрожує забирати з сімей дітей, якщо батьки не приведуть їх у вересні до шкіл, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"29 серпня 2022 р. під час проведення евакуаційних заходів встановлено, що "влада" на окупованих територіях Харківської області змушує місцевих жителів приводити дітей до навчальних закладів. Псевдовлада попередила сім'ї, в яких є діти, що якщо вони не розпочнуть навчання у вересні поточного року , їхніх дітей примусово відбиратимуть із сім'ї", - йдеться у повідомленні.

Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України). Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ у Харківській області.