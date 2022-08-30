Україна розробляє евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму - Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив про розробку евакуаційних маршрутів для жителів тимчасово окупованого Криму, які хочуть залишити півострів на час активної деокупації.

"Зрозуміло, що для України життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися якомога далі від військових об’єктів і перевірити укриття", - написав він у твіттері.