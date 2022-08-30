З тимчасово окупованих територій Харківщини вдалося евакуювати майже 800 жителів, зокрема понад 200 дітей – ДСНС

З тимчасово окупованих територій Харківської області вдалося евакуювати ще 794 особи, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Загалом 794 українців, зокрема 212 дітей, вдалося евакуювати з тимчасово підконтрольних агресору громад. Наразі всі вони перебувають у безпечних місцях, отримали необхідну медичну допомогу та психологічну підтримку", - йдеться в повідомленні.

Під час евакуації рятувальники допомагали людям, особливо похилого віку і тим, хто мав вади у пересуванні, потрапити до автобусів та завантажити туди свої речі. Психологи ДСНС надавали евакуйованим необхідну психологічну допомогу, працювали з дітьми, щоб відволікти їх від жахіть війни.