Події

20:29 29.08.2022

Київська ОВА попереджає мешканців області про заплановані на 30 серпня вибухи в кар'єрах у регіоні

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Київська ОВА попереджає мешканців області про заплановані на 30 серпня вибухи в кар'єрах у регіоні

Київська обласна військова адміністрація попереджає громадян про заплановані на вівторок вибухи у кар'єрах у регіоні.

"30 серпня на Шамраївському родовищі гранітів у Сквирській громаді Білоцерківського району заплановано проведення технологічних робіт. Вони супроводжуватимуться вибухами з метою розпушування гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що вибухові роботи також відбудуться 30 серпня з 11:00 до 16:00 на території Богуславського кар'єру, що у Богуславській територіальній громаді Обухівського району.

"Просимо з розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій", - підсумували в ОВА.

 

 

 

Теги: #анонс #вибухи #київська

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