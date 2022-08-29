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18:26 29.08.2022

ЄСПЛ відновить розгляд скарг проти України

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ЄСПЛ відновить розгляд скарг проти України

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення переглянути заходи, застосовані щодо справ за участю України після агресії Російської Федерації, та повернути деякі аспекти нормального розгляду таких справ з 1 вересня 2022 року.

"Вихідне листування з заявниками буде відновлено, наскільки це можливо, і загальну інформацію, адресовану всім заявникам, буде розміщено на сайті суду в інтернеті. Розгляд справ буде відновлено, і для справ, що очікують розгляду, буде встановлено нові терміни з урахуванням можливостей для сторін ефективно реагувати. Повідомлення та публікація рішень відновляться поступово", - йдеться у пресрелізі, поширеному ЄСПЛ у понеділок.

Зазначається, що це рішення оновлює заходи, оголошені 2 березня 2022 року після початку війни, які було переглянуто та залишено без змін 31 березня 2022 року.

"Заяви про вжиття забезпечувальних заходів щодо України протягом цього часу оброблялися у звичайному режимі. Застосування цих заходів, як і раніше, переоцінюватиметься через регулярні проміжки часу у світлі розвитку ситуації в Україні", - наголосили в ЄСПЛ.

Теги: #україна #єспл

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