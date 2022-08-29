Події

11:02 29.08.2022

Зеленський нагородив світових політиків, бізнесменів, артистів та журналістів

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Зеленський нагородив світових політиків, бізнесменів, артистів та журналістів

Президент України Володимир Зеленський нагородив міжнародних політиків, бізнесменів, громадських діячів, артистів та музикантів "за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію українців".

Так, серед інших, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагороджені орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня нагороджені держсекретар США Ентоні Блінкен, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів Америки Марк Міллі, міністр оборони США Ллойд Остін, помічник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейкоб Салліван.

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня отримав, серед інших, бізнесмен та філантроп Говард Баффет.

Орденом "За заслуги" І ступеня нагороджені, зокрема, генеральний директор компанії "Байкар" Халуп Байрактар, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель, президент Європейського парламенту Роберта Мецола, президент Євроради Шарль Мішель,

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджені журналісти Крістіана Амманпур, Вільям Баєр, Вольф Блітцер, Мартарет Бреннан, Фарід Захарія, Саймон Шустер, актори Шон Пенн та Бен Стіллер, музиканти гуртів U2 та Imagine Dragons Поль Г'юсон (Боно), Девід та Марк Рейнольдси, Вейн Сермон, а також політик та правозахисник Натан Щаранський.

Орденом княгині Ольги І ступеня нагороджені адміністратор Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку Саманта Пауер та заступник прем'єр-міністра Канади, міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

Орденом княгині Ольги II ступеня нагороджено журналіста та письменника Енн Епплбом.

Теги: #нагороди

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