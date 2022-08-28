Події

19:24 28.08.2022

На сході Тернопільської області поїзд зійшов із рейок, низка пасажирських рейсів змінили маршрути

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На сході Тернопільської області поїзд зійшов із рейок, низка пасажирських рейсів змінили маршрути

Вантажні вагони зійшли з рейок на ділянці Підволочиськ-Максімівка у Тернопільській області, у зв'язку з чим очікується зміна маршруту та затримка низки поїздів, повідомляється на сторінці "Укрзалізниці" у фейсбуці.

"Це стосуватиметься рейсів: №706 Перемишль - Київ (прямуватиме через Здолбунів); №120 Львів - Запоріжжя (розгортається на Красне); №55 Київ - Ясіня. Зміни і в графіку приміських поїздів: рейси №6207/6208 слідуватимуть у /з Максимівки замість Підволочиська… Усі об'їзні маршрути вже сплановані, тож усіх гарантовано довеземо", - йдеться у повідомленні.

При цьому в "Укрзалізниці" закликали пасажирів, які роблять подальші пересадки, обов'язково сповістити про них провідників, щоб допомогти організувати прибуття до місця призначення.

У зв'язку з аварією на ділянці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина рух на час відновлювальних робіт буде обмежений для всіх поїздів львівського напрямку.

"Ми вже організовуємо додаткові електрички на ділянці Тернопіль — Червоне та рейкові автобуси Pesa з Хмельницького до Шепетівки. Низка вечірніх поїздів прямуватиме маршрутом через Бердичів — Шепетівку — Здолбунів і затримається в дорозі", - повідомили в "Укрзалізниці".

 

 

 

Теги: #аварія #укрзалізниця #зміни

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