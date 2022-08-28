Боррель про можливості створення єдиної армії ЄС: Жодна з 27 армій не буде замінена єдиними європейськими силами

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель не вважає за необхідне створення єдиної армії Європейського Союзу для повної заміни армій країн-членів ЄС.

Відповідну заяву Боррель зробив в інтерв'ю виданню Kronen Zeitung, відповідаючи на запитання журналіста щодо можливості створення єдиної армії Євросоюзу.

"(Для підвищення обороноздатності Союзу – ІФ-У) не обов'язково потрібно створювати армію ЄС. Жодну з 27 армій не буде замінено єдиними європейськими силами. Нам просто потрібно об'єднати наші сили, координувати дії та краще вкладатися в оборону. Не більше того", - наголосив дипломат.

При цьому, за його словами, нині країни ЄС разом витрачають на свою оборону стільки само коштів, як Китай, і вчетверо більше за Росію, проте через боргову кризу європейські держави "вступили у фазу роззброєння".

"Це означає, що ми не зможемо вирішити поточні завдання. Ефективність - ключове слово. Інакше це просто марнування грошей", - підсумував він.