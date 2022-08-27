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14:14 27.08.2022

Кабмін дозволив морякам перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування - Шмигаль

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Кабмін дозволив морякам перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування - Шмигаль

Кабінет міністрів дозволив морякам перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Моряки зможуть перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування. Уряд ухвалив відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден і продовжують працювати на суднах, а також студентам (курсантам) навчальних закладів, які повинні пройти практичну підготовку на судні.

"Україна - один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговому мореплавстві працює понад 100 тисяч українців. Таке рішення дасть змогу забезпечити роботою тисячі моряків і збільшити надходження до бюджету", - підсумував він.

 

Теги: #моряки #кордон #шмигаль

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