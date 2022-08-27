Глави МЗС ФРН і Данії готові шукати компроміси в ЄС за принципами видачі віз росіянам

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок і міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод вважають, що ЄС може спробувати знайти компромісне рішення щодо принципів видачі віз росіянам для в'їзду до ЄС, пише в п'ятницю Berliner Zeitung.

"Буде знайдено рішення, яке враховуватиме різні ситуації в різних країнах", - заявила Бербок на спільній пресконференції зі своїм датським колегою.

Кофод, у свою чергу, висловився за впровадження візових обмежень для РФ, але зазначив, що Данія не хоче діяти самостійно, а виступає за ухвалення спільного загальноєвропейського рішення.

Раніше у серпні Німеччина, нарівні з Грецією та Кіпром висловила незгоду із закликами низки інших країн ЄС заборонити видачу віз громадянам Росії.

Раніше про можливість заборони на видачу шенгенських віз росіянам заговорили в Естонії, Фінляндії, Латвії та Литві.

Очікується, що наприкінці серпня глави МЗС країн ЄС обговорять цю проблему на зустрічі у Празі.