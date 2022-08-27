Події

07:38 27.08.2022

На блокпосту на Харківщині виявлено два авто, які перебували у розшуку

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На блокпосту на Харківщині виявлено два авто, які перебували у розшуку

На блокпостах у Харківській області поліцейські спільно з військовими перевірили за добу понад 2 718 машин, було виявлено два автомобілі, які перебували у розшуку, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"На блокпосту в Богодухівському районі поліцейські разом із військовими виявили два автомобілі, які перебували в розшуку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Вільшанах під час перевірки автомобіля Mercedes-Benz поліцейські виявили у багажнику автомобіля 60 набоїв, які водій перевозив без будь-яких дозвільних документів. За цим фактом порушено кримінальне провадження. Під час перевірки на блокпосту автомобіля KIA у водійських дверях правоохоронці виявили холодну зброю.

Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 14 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #авто #поліція #розшук #харківщина

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