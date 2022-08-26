Литва закупить у Польщі та передасть Україні 37 дронів-камікадзе, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Частину коштів, зібраних Legion Of Boom (EUR1 млн), буде передано литовському Міністерству національної оборони і буде використано для купівлі 37 дронів-камікадзе у Польщі, які потім відправлять в Україну. Дякую всім, хто зробив пожертвування!" - написав Анушаускас у твіттері в п'ятницю.

За даними ЗМІ, Warmate – легкі (близько 5,7 кг) і транспортабельні, з дальністю до 30 км та швидкістю 150 км/год. Можуть нести вибухівку.

Ініціатор кампанії Legion Of Boom, журналіст Андрюс Тапінас, уточнив, що частину дронів виробник WB Group надасть безкоштовно.

"Спочатку очікували 25, але вдалося домовитися про 27, і ще 10 польський виробник надасть на підтримку України", - написав Тапінас у фейсбуці.

Кампанія зі збирання коштів на озброєння для України Legion of Boom була присвячена Дню Незалежності України. За даними Тапінаса, на момент завершення збору литовці пожертвували EUR1,545 млн.

"Рахунок ще відкритий, буде ще кілька переказів з інших банків, тому сума трохи збільшиться. З додаванням грошей, зібраних польськими партнерами, загальна сума Legion of Boom має перевищити EUR2 млн", - розповів він.