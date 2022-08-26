СБУ нейтралізувала групу колабораціоністів, які перейшли на бік РФ під час окупації Бучанського району

Служба безпеки України під час слідчо-оперативних дій у Київській області нейтралізувала злочинне угруповання з трьох жителів Київщини, які співпрацювали з агресором під час тимчасової окупації Бучанського району.

Як повідомляється на сайті спецслужби в п'ятницю, на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники орієнтували загарбників на місцевості та підказували геолокації для облаштування вогневих позицій ворожої артилерії, зокрема серед житлових будинків. Також вони допомагали окупантам в обладнанні блокпостів, кулеметних точок та місць дислокації російської техніки, здавали адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників спротиву збройній агресії.

"Саме за такими "наводками" загарбники вдиралися до помешкань місцевих жителів та викрадали людей. До потерпілих застосовували насилля і погрози фізичної розправи", - йдеться в повідомленні.

Колабораціоністи брали участь у патрулюванні території одного з місцевих житлових комплексів, де вони фактично в заручниках тримали його жителів. Від окупантів вони отримали ворожі відзнаки та проїзні документи на автотранспорт.

Після затримання під час обшуків за адресами їхнього проживання правоохоронці виявили зброю та інші докази злочинної діяльності. Усім трьом повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.